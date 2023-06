La polizia di Los Angeles arruola un cane-robot, gli afroamericani protestano

La polizia di Los Angeles avrà presto un nuovo agente: un cane robot di nome Spot.

Il dispositivo costa 280.000 dollari e verrà regalato alla città dalla Fondazione della polizia municipale. Il consiglio comunale ha accettato la donazione con 8 voti a favore e 4 contrari, dopo aver rimandato la decisione per due mesi per via delle critiche delle comunità afroamericana e latina, preoccupate che il robot verrà impiegato per appesantire i controlli sulle minoranze.

Spot non sarà armato né dotato di software per il riconoscimento facciale. Avrà telecamere a 360 gradi, con cui raccoglierà informazioni trasmesse in tempo reale a un agente che ne controlla i movimenti con un tablet.

“Non andrà certo a pattugliare Brentwood o Palisades (aree molto ricche e abitate quasi esclusivamente da bianchi, ndr). Controllerà zone povere dove vivono le minoranze”, ha detto Paul Freedman del Los Angeles community action network, una delle associazioni che criticano la brutalità della polizia e chiedono di alleggerire il budget ad essa destinato, in una città in cui la violenza degli agenti sui cittadini afroamericani è una ferita mai sanata dal pestaggio di Rodney King nel 1992.

[email protected]