Impegnata nella musica, ma anche sulle tematiche ambientali.

L’artista islandese Björk spera “che Elon Musk e i suoi amici tecnologici facciamo autobus turistici elettrici. Potreste passargli il messaggio?”, dice in un’intervista.

Da tempo la musicista ha intensificato gli sforzi per limitare l’impatto dei suoi tour. Infatti ha cancellato tre date di Cornucopia, previste per l’inizio di giugno in Islanda, poiché il suo ambizioso allestimento scenico avrebbe richiesto ulteriori strutture nella piccola isola natale. “È la prima volta che non riesco a portare uno dei miei spettacoli in Islanda e la cosa mi rattrista molto, ma ho fatto di tutto”, ha dichiarato l’artista.

Per questo sostiene che “sarebbe meglio avere più opzioni verdi. Speravo che Elon Musk e i suoi amici tecnologici realizzassero autobus turistici elettrici o barche con motori alimentati dal vento e dal sole per i musicisti in tournée”. E immagina “una specie di Coachella (festival che si tiene tradizionalmente in California) con una barca da festival che attraversa gli oceani senza aerei”.

Alla domanda su questo mondo post-crisi sanitaria che avrebbe dovuto essere più attento all’ambiente, Björk risponde: “Penso che il cambiamento stia avvenendo molto lentamente, sarebbe meglio se avvenisse più velocemente, ma sono ancora fiduciosa, mi dico che è una cosa generazionale. Almeno durante Covid abbiamo avuto uccelli che cantavano più forte, aria più pulita, meno aerei. Sappiamo che è possibile, che se vogliamo possiamo farlo”, conclude.

Lo spettacolo si conclude proprio con un video messaggio dell’attivista per il clima Greta Thunberg.

