Anche i robot degli studenti di don Orione e Polo Volta al Rimini We make future

Gli studenti dell’Endo Fap don Orione e del Polo Volta di Borgonovo sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione della fiera di Rimini We make future. Durante la maratona dedicata all’innovazione tecnologica i giovani hanno accolto i visitatori insegnando a montare e programmare piccoli robot didattici, spiegando i loro progetti. Tra questi uno dei più impegnativi sarà il primo Campionato italiano della First Tech Challenge, di cui l’Endo Fap è partner nella non facile organizzazione insieme all’associazione Artù. A Rimini gli studenti del Volta, tra le altre cose, hanno presentato la loro E-Tyres e cioè una bicicletta, di loro invenzione, in grado di produrre energia a costo zero grazie all’inserimento di speciali sensori nei pneumatici.

