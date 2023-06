Non si ferma la violenta ondata di incendi che da settimane attanaglia il Canada.

Montreal è avvolta in una coltre di fumo così spessa da averla trasformata nella città più inquinata del mondo secondo Iqair, una società svizzera specializzata nello studio degli inquinanti atmosferici.

L’allarme smog emesso da Environment Canada è in vigore in diverse regioni del Quebec.

Domenica pomeriggio, presso il Parc Jean-Drapeau erano previsti dei concerti di musica elettronica, che sono stati ovviamente annullati. A causa del fumo, è stato necessario rinviare diverse attività, tra cui l’Ironman a Mont-Tremblant, un centinaio di chilometri a nord di Montreal, e la staffetta mista del World Triathlon Championship Series nel Porto Vecchio di Montreal.

Le autorità raccomandano di indossare una mascherina e di non praticare attività all’aperto fino a lunedì sera. “Il Comitato di coordinamento delle misure di emergenza ci chiede di chiudere le piscine, le vasche per bambini e le aree sportive all’aperto almeno fino a mezzogiorno di lunedì”, ha scritto su Twitter Luc Rabouin, sindaco del distretto di Plateau-Mont-Royal a Montreal.

In Quebec ci sono 81 incendi forestali attivi, 27 dei quali sono considerati fuori controllo. Diversi incendi sono progrediti durante il fine settimana, a causa del tempo secco e delle alte temperature. Secondo la Société de protection des forêts contre le feu du Québec (Sopfeu), “la quantità di fumo sta rendendo particolarmente difficile l’intervento di autobotti ed elicotteri” ma, fortunatamente, si prevedono “quantità significative” di pioggia nel nord-ovest della provincia per lunedì o martedì.

Mercoledì, 119 vigili del fuoco francesi arriveranno in Quebec per dare il cambio ai colleghi che sono sul posto dall’inizio di giugno. “La missione del primo contingente di vigili del fuoco francesi sta per terminare”, spiega Stéphane Caron, coordinatore della prevenzione e della comunicazione del Sopfeu. “Partiranno per la Francia il 28 giugno e un secondo contingente subentrerà lo stesso giorno”, aggiunge. Come per il primo contingente francese inviato in Québec, la loro missione durerà 21 giorni. “Saranno inviati anche a Roberval”, 250 chilometri a nord di Quebec City, secondo Caron.

In tutto il Paese, il Canadian Interagency Forest Fire Centre ha contato 470 incendi attivi, 244 dei quali fuori controllo. Il Canada sta vivendo un anno senza precedenti, con oltre 7,4 milioni di ettari bruciati dall’inizio di gennaio.

