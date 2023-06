Una recente ricerca ipotizza che Europa, una delle lune di Giove, sarebbe ricoperta da uno strato di ghiaccio, il quale a sua volta potrebbe essere abitabile da forme di vita. Ma il suo spessore, pare addirittura profondo 30 chilometri, rende impossibile un’osservazione completa e corretta.

Ma c’è un particolare fondamentale, che apre la strada a ipotesi concrete: le cosiddette doppie creste. Si tratta di squarci, profondi anche centinaia di chilometri, che potrebbero contenere una grande quantità di acqua, come avviene sul nostro pianeta, ad esempio in Groenlandia.

I ricercatori pensano che Europa, con il suo profondo “oceano” salato sotto il ghiaccio e circondato dall’attività chimica dei suoi vicini spaziali, potrebbe essere ricca di vita. Gli esperti ritengono che ci sarebbero le condizioni perfette per lo sviluppo di particolari forme di vita simili alle meduse.

E se davvero la situazione fosse similare a quella della Groenlandia, non è escluso che possano proliferare (ammesso che non lo abbiano già fatto), anche lumache, gamberetti e lumache.

