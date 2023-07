Mille bambini imparano la raccolta differenziata al Grest con il consorzio Ricrea

Ha visto la partecipazione di oltre 1.000 ragazzi dei gruppi estivi parrocchiali del territorio la prima edizione dei Green Steel Grest, iniziativa dedicata ai più piccoli ideata da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio che fa parte del sistema Conai, ed Eduiren, settore educational di Gruppo Iren, in collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio e la cooperativa sociale Eureka.

Come richiama il nome stesso, il progetto ha un’anima tutta ‘green’ e vuole aiutare le nuove generazioni a scoprire l’importanza di una corretta raccolta differenziata e a conoscere le caratteristiche di sostenibilità degli imballaggi in acciaio, metallo che si ricicla al 100% e all’infinito.

Agli oratori della Diocesi piacentina che hanno scelto di aderire al progetto, Ricrea ha messo a disposizione imballaggi in acciaio quali barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure e altri materiali didattici che gli animatori dei Grest hanno utilizzato per guidare i ragazzi in laboratori ludico-creativi in cui concedere libero sfogo alla propria immaginazione e dare nuova vita e funzione agli imballaggi. Questi momenti di gioco hanno permesso di toccare con mano e riconoscere le diverse tipologie di imballaggi esistenti, e sperimentare le infinite potenzialità di questo prezioso materiale che, se conferito correttamente, attraverso il riciclo torna a nuova vita.

Tante le attività promosse da Eduiren per sostenere l’impegno nella pulizia degli spazi comuni e per insegnare ai cittadini di domani a riconoscere gli errori più comuni e a fare una raccolta differenziata di qualità. Si è fatto appello alla fantasia con il laboratorio “La Mostra dei Mostri”, durante il quale sono stati disegnati i mostri prodotti dai comportamenti sbagliati nella differenziata, ed all’attivismo nelle attività di plogging e nell’impegno quotidiano con le dotazioni ricevute dai Grest, grazie alla collaborazione di Iren Ambiente.

“Crediamo profondamente nel ruolo chiave che custodiscono le nuove generazioni per rafforzare la consapevolezza collettiva circa l’importanza di corrette abitudini nella raccolta dei rifiuti. I più giovani sono un motore potente, in grado di innescare nelle famiglie e tra i coetanei nuovi comportamenti virtuosi – spiega il presidente di Ricrea Domenico Rinaldini, da tanti anni piacentino d’adozione -. “L’ampia e sentita partecipazione degli oratori parrocchiali della Diocesi, primi promotori di questa nuova iniziativa, e di tutti i suoi afferenti, ovvero organizzatori, animatori e ragazzi, non può che rendermi ancora più orgoglioso di essere cittadino di Piacenza”.

“Ci fa davvero piacere essere partner di questo progetto pilota che ha visto la luce a Piacenza – commenta Fiorenza Genovese di Eduiren -. Green Steel Grest unisce creatività ed attivismo, in linea con lo stile di Eduiren che in questi anni ha attivato anche a Piacenza significative collaborazioni con il mondo della Scuola e con tanti soggetti locali. Un impegno che confermiamo anche per il prossimo anno scolastico”

“Viva soddisfazione dai responsabili ed educatori dei nostri Grest. Ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare e arricchirsi di proposte anche per il futuro” commenta don Alessandro Mazzoni della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

A chiusura dei lavori Ricrea ha premiato tutti i partecipanti donando a ogni Grest un albero da frutta, simbolicamente consegnato all’interno di un fustino d’acciaio, di cui continuare a prendersi cura ogni giorno confermando il proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente.