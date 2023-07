Il Tour de France che prende il via oggi si prepara ancora una volta ad affrontare le azioni degli attivisti ambientalisti, mentre il tema del cambiamento climatico diventa sempre più importante nel ciclismo e nello sport in generale.

Buche da golf bloccate, Gran Premi di Formula 1 contestati, partite di tennis e persino di biliardo interrotte: gli eventi sportivi sono regolarmente presi di mira dagli attivisti che segnalano l’emergenza climatica.

Il ciclismo è unico nel suo genere, in quanto è sia un mezzo di trasporto pulito sia un’attività inevitabilmente inquinante ai massimi livelli. E con la sua carovana, i suoi milioni di gadget promozionali, i suoi elicotteri per gli ospiti e le sue enormi folle, il Tour de France incarna, come nessun altro evento ciclistico, il paradosso di uno sport che è allo stesso tempo uno strumento per promuovere la mobilità dolce e un emettitore di carbonio.

Amaury Sport Organisation (Aso), la società che organizza il Tour, afferma che sta facendo uno sforzo e indica una verifica delle emissioni di carbonio effettuata nel 2021, che ha dimostrato che le emissioni (comprese quelle indirette) sono diminuite di quasi il 40% rispetto alla precedente verifica effettuata nel 2013.

E in termini di inquinamento, secondo i dati di Aso, la carovana pubblicitaria non pesa molto, emettendo 4.505 tonnellate di CO2 nel 2021 su un totale di 216.000 tonnellate (rispetto alle 341.000 tonnellate del 2013). Infatti, oltre il 90% proviene da emissioni indirette causate dai milioni di spettatori che frequentano i bordi delle strade.

Ma alcune città, come Rennes nel 2021, hanno già rifiutato di ospitare la partenza del Tour per motivi ambientali, in seguito alle critiche del sindaco ecologista di Lione, Grégory Doucet, che ha giudicato la corsa obsoleta e inquinante.

Quest’anno, il Tour de France farà tappa a Bordeaux per la prima volta dal 2010. Su richiesta del sindaco ecologista Pierre Hurmic. “Ho dovuto incontrare Christian Prudhomme (il direttore del Tour, ndr) per convincerlo che una città ecologista voleva il Tour de France”, ha dichiarato il sindaco, ammettendo di voler abbattere l’immagine degli ecologisti che si oppongono per natura al grande evento.

L’anno scorso, il Tour de France è stato preso di mira tre volte dagli attivisti di Dernière rénovation. “Non vogliamo alienare un’intera fascia di popolazione. In Francia ci sono molti spettatori del Tour de France. Ma è una piattaforma mediatica estremamente potente”, ha spiegato il loro rappresentante Nicolas Turcev.

Quest’anno, le autorità sono alla ricerca di ulteriori azioni, in particolare durante la 9ª tappa del 9 luglio tra Saint-Léonard-de-Noblat e il Puy de Dôme. La tappa attraverserà l’altopiano di Millevaches, dove a novembre è stata interrotta la gara motociclistica En’duo du Limousin. La sorveglianza sarà elevata, secondo una fonte dell’intelligence territoriale, soprattutto perché la tappa si svolgerà di domenica, che offre una “finestra mediatica” massima.

Christian Prudhomme ha dichiarato di essere “né più né meno preoccupato del solito”. Si è limitato a sottolineare che “bloccare il Tour è molto spesso, se non sempre, controproducente per le persone che lo fanno”. “A volte ho addirittura la sensazione che non si rendano conto di mettersi in pericolo. Perché non basta fermare un gruppo che ti viene addosso a 50 km/h”. Il Tour de France – un evento di portata mondiale e quindi una “fenomenale cassa di risonanza”, secondo Prudhomme – è sempre stato un ricettacolo di richieste di ogni tipo. I funzionari dell’Aso spesso ne liquidano parecchie al giorno. Ma l’ecologia sta diventando un tema sempre più importante. “Questo tipo di azione si ripeterà”, afferma il ciclista francese Guillaume Martin, che è molto preoccupato per “la questione del secolo” e che dice di provare un “certo senso di colpa” nell’esercitare la sua professione.

[email protected]