Misura solo un centimetro di lunghezza, due di altezza e 0,2 millimetri di spessore il micro-chirurgo del futuro.

Si tratta di un robot soffice ispirato al pangolino, che è in grado di cambiare forma, arrotolarsi e anche riscaldarsi per arrivare in parti del corpo difficili da raggiungere, come lo stomaco e l’intestino.

Il minuscolo robot è stato messo a punto da un gruppo guidato dall’Istituto tedesco Max Planck per i Sistemi Intelligenti di Stuttgart, che ha pubblicato i risultati ottenuti sulla rivista Nature Communications.

Questa tecnologia apre la strada a nuove possibilità terapeutiche, ad esempio per trattare i tumori con il calore o per fermare emorragie interne.

I pangolini sono gli unici mammiferi viventi a rappresentare l’ordine dei folidoti. Hanno il corpo ricoperto da squame di cheratina che, sovrapponendosi l’una sull’altra, formano una sorta di corazza a piastre, costruita in modo da permettere all’animale di appallottolarsi in caso di pericolo.

Ispirati da queste caratteristiche, i ricercatori guidati da Ren Hao Soon e Zhen Yin hanno preso il pangolino a modello per costruire un microscopico robot soffice, magnetico e privo di cavi, che è in grado di riscaldarsi e modificare la propria forma su richiesta.

Gli autori dello studio hanno testato la tecnologia in laboratorio, dimostrando che il robot può raggiungere temperature di 70 gradi ed eseguire procedure mediche sui tessuti del corpo. Tra le potenziali applicazioni, c’è ad esempio l’ipertermia oncologica: è una terapia che si basa sull’esposizione al calore di tumori che risultano sensibili a questo aspetto, per danneggiare in modo estremamente mirato le cellule tumorali. Inoltre, i robot sono anche in grado di smagnetizzarsi per rilasciare carichi di farmaci una volta giunti a destinazione, per portare le cure dove possono essere più efficaci.

