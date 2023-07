In Canada approvata la tassa sui link, Google deve rimuove i collegamenti alle notizie

Google dovrà rimuovere i collegamenti web alle notizie mostrate in Ricerca, News e Discover per gli utenti in Canada.

La decisione arriva dopo l’approvazione del disegno di legge Online News Act, che contiene al cosiddetta “tassa sui link”. L’obiettivo dei legislatori è obbligare le grandi aziende tecnologiche, come Google e Meta, a pagare gli editori di notizie per gli articoli prelevati e mostrati nelle loro app.

In seguito al recente passaggio, Kent Walker, presidente degli affari globali di Google, ha scritto sul blog ufficiale dell’azienda che la legge, chiamata anche Bill C-18, pone a rischio l’intero business della compagnia. “La decisione senza precedenti di mettere un prezzo sui link crea incertezza per i nostri prodotti e ci espone a responsabilità finanziarie illimitate per il solo fatto di voler facilitare l’accesso dei canadesi alle notizie degli editori. Da oltre un anno affermiamo che questo è l’approccio sbagliato per sostenere il giornalismo in Canada e potrebbe comportare cambiamenti significativi ai nostri prodotti”.

La mossa segue una simile presa di posizione di Meta, che ha bloccato la condivisione di notizie in Canada da Facebook e Instagram.

Google si stava preparando a questa possibilità. Lo scorso febbraio aveva testato il blocco delle notizie sia su Google News che nella Ricerca, così come nella sezione Discover, che propone notizie e contenuti sulla base delle tendenze e delle personalizzazioni degli utenti. La legge canadese si applica alla fruizione dei servizi via web e tramite le app per dispositivi mobili.

I collegamenti saranno rimossi anche da Google News Showcase, un contenitore che si concentra solo su notizie locali, disponibile anche in Italia.

