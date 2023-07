Lunedì è stato il giorno più caldo mai misurato a livello globale, superando per la prima volta la media di 17°C, secondo le prime misurazioni effettuate martedì da un’organizzazione meteorologica statunitense.

La temperatura media giornaliera dell’aria sulla superficie del pianeta il 3 luglio è stata misurata a 17,01°C dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

Questa misurazione supera il precedente record giornaliero (16,92°C) stabilito il 24 luglio 2022, secondo i dati dei National Centers for Environmental Prediction della Noaa, la cui raccolta è iniziata nel 1979.

La temperatura dell’aria, che oscilla tra una media di circa 12°C e 17°C al giorno nel corso dell’anno, ha registrato una media di 16,20°C all’inizio di luglio tra il 1979 e il 2000. Questo record, che non è ancora stato confermato da altre misurazioni, potrebbe presto essere battuto poiché l’emisfero settentrionale inizia la stagione estiva e la temperatura media globale continua generalmente a salire fino alla fine di luglio/inizio agosto. Già all’inizio di giugno, le temperature medie globali erano le più calde mai registrate per questo periodo dal servizio europeo Copernicus, battendo i record precedenti con un “margine sostanziale”.

Queste osservazioni sono un probabile anticipo del fenomeno El Niño – generalmente associato a un aumento delle temperature globali – unito agli effetti del riscaldamento globale causato dall’attività umana.

L’8 giugno, la Noaa ha annunciato l’arrivo ufficiale di El Niño, affermando che “potrebbe portare a nuovi record di temperatura” in alcune regioni.

A giugno sono stati battuti diversi record in Asia e il Regno Unito ha registrato il giugno più caldo mai registrato, mentre il Messico è stato colpito da un’ondata di caldo estremo. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo, l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite), c’è una probabilità del 66% che la temperatura media globale annuale vicino alla superficie superi temporaneamente i livelli preindustriali di oltre 1,5°C per almeno un anno tra il 2023 e il 2027. Il 2022 è stato l’ottavo anno consecutivo in cui le temperature globali annuali hanno superato di almeno 1 grado i livelli osservati tra il 1850 e il 1900.

