I pesticidi potrebbero presto diventare una cosa del passato grazie ai droni-pipistrello, che cacciano e distruggono i parassiti come le falene all’interno delle serre: questi droni volanti sono equipaggiati con un visore a infrarossi, che gli permette di distinguere tra insetti buoni e cattivi in base alle dimensioni e alla frequenza del battito delle ali, e producono anche ultrasuoni simili a quelli dei veri pipistrelli, che sono i predatori naturali delle falene. Il dispositivo è stato messo a punto da ricercatori della startup Pats dell’Università Tecnica olandese di Delft, che hanno presentato i risultati ottenuti alla conferenza annuale della Società per la Biologia Sperimentale, a Edimburgo. Il drone è già in prova in diverse serre e sarà operativo alla fine del 2023. “È diventato sempre più difficile contrastare i parassiti in agricoltura”, commenta Dayo Jansen dell’Università olandese di Wageningen e uno dei ricercatori di Pats: “I proprietari di serre tendono a specializzarsi su monocolture, che hanno lo svantaggio di permettere ai parassiti di riprodursi in modo incontrollabile”. Al momento, le infestazioni nelle serre vengono combattute con una grande quantità di pesticidi, ma la soluzione messa a punto da Jansen e colleghi potrebbe eliminarli del tutto. Le falene, però, non si comportano tutte allo stesso modo e dunque i ricercatori hanno cercato il modo di prevedere le azioni di questi insetti in risposta a diversi stimoli, per aiutare il drone-pipistrello a muoversi in maniera efficiente. “Abbiamo scoperto di quale suono ha più paura ogni specie di falena. Ciò è stato possibile – spiega Jansen – in primo luogo capendo quale pipistrello caccia la specie di falena che vogliamo affrontare e, in secondo luogo, studiando l’organo uditivo delle falene per trovare i suoni a cui sono più sensibili”. In questo modo, i ricercatori hanno messo a punto un sistema su misura, che può essere adattato a molti parassiti diversi.

[email protected]