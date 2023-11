Le parole sostenibili. Tre lettere per cambiare il mondo: cosa sono gli Esg

La parola Esg, sempre più diffusa e di uso comune soprattutto per aziende e istituzioni, sono un acronimo inglese, composto da Environmental (Ambiente), Social (Sociale) e Governance.

Questi tre fattori rappresentano le principali categorie di criteri utilizzati dagli investitori e dalle organizzazioni per valutare la sostenibilità e la responsabilità sociale di un’impresa o un’organizzazione.

Vediamo cosa rappresentano specificamente.

Ambiente (Environmental-E)

Questo aspetto riguarda le pratiche aziendali che influenzano l’ambiente. Le considerazioni ambientali includono la gestione delle risorse naturali, l’efficienza energetica, le emissioni di gas serra, la gestione dei rifiuti, la conservazione della biodiversità e altre questioni ambientali.

Sociale (Social-S)

Questo aspetto copre le relazioni sociali dell’impresa con i suoi dipendenti, i clienti, le comunità locali e la società nel suo complesso. Include considerazioni etiche, diritti umani, diversità e inclusione, condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei dipendenti, coinvolgimento nella comunità e impatto sociale complessivo.

Governance (Governance-G)

Questo aspetto si riferisce alla struttura di governo e alle pratiche aziendali. Include la trasparenza, l’etica aziendale, la gestione dei rischi, la correttezza contabile, la partecipazione degli azionisti, la remunerazione degli esecutivi e altri aspetti legati alla gestione aziendale responsabile. Gli Esg sono spesso utilizzati dagli investitori come criteri per valutare le prestazioni sostenibili di un’azienda e per prendere decisioni socialmente responsabili.

Le aziende che incorporano buone pratiche Esg sono spesso considerate più resilienti e adatte a lungo termine, poiché tengono conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance nella loro strategia aziendale.

Le valutazioni Esg sono diventate sempre più importanti nell’ambito degli investimenti sostenibili e della responsabilità d’impresa, contribuendo a spingere le aziende verso una gestione più consapevole.

