Ritrovata nello spazio la borsa degli attrezzi persa in una passeggiata tra le stelle

Accidentalmente smarrita lo scorso 2 novembre all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale, nel corso di una passeggiata spaziale delle astronaute della Nasa Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara, la borsa degli attrezzi è stata ora ritrovata.

Il Virtual Telescope Project è riuscito a individuarla grazie ad uno dei telescopi robotici installati presso la postazione di Manciano, in provincia di Grosseto, sotto il cielo più buio dell’Italia continentale. Al momento l’oggetto, ormai divenuto un detrito spaziale, precede la Iss di circa 10 minuti, un tempo destinato a crescere, e man mano abbasserà la sua quota che attualmente è di circa 400 chilometri, finché non rientrerà nell’atmosfera terrestre disintegrandosi, probabilmente nel corso della primavera 2024.

“Grazie alle straordinarie tecnologie e alle raffinate meccaniche impiegate, lo strumento ha puntato e inseguito perfettamente questo detrito – commenta l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope – nonostante si spostasse nel cielo di circa un grado ogni tre secondi, peraltro di moto continuamente variabile”. La borsa appare come un puntino luminoso al centro dell’immagine così ottenuta, con le scie lasciate dalle stelle sullo sfondo, dovute al movimento del telescopio che inseguiva il detrito.

Non è la prima volta che gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale perdono un oggetto, ma anche una semplice borsa degli attrezzi può rappresentare un pericolo a causa di eventuali impatti con la Iss stessa.

Fortunatamente, in questo caso non è stato necessario prendere alcuna precauzione, e presto l’oggetto seguirà il destino della maggior parte degli altri smarriti, rientrando nell’atmosfera terrestre nel giro di pochi mesi. Il piccolo incidente si è verificato mentre le due astronaute della Nasa erano impegnate in un intervento di manutenzione su uno dei pannelli solari che si trovano all’esterno. Fortunatamente, gli strumenti persi non erano essenziali ai fini del completamento dell’attività, che si è svolta come previsto.

