Le parole sostenibili. Un’ingannevole passata di verde: cos’è il green washing

Il termine “green washing” (in molti casi diventato una parola sola) deriva dalla combinazione delle parole “green” (verde) e “whitewashing” (imbiancare, ovvero cercare di coprire o nascondere la realtà).

Il concetto fa riferimento a una pratica in cui un’azienda, un’organizzazione o un individuo cerca di presentare se stesso, i propri prodotti o le proprie pratiche come ecologicamente sostenibili, “verdi” o rispettose dell’ambiente, quando in realtà potrebbero non esserlo o esserlo solo in misura limitata. In altre parole, il green washing implica la creazione di un’immagine o di una percezione di responsabilità ambientale ingannevole o esagerata.

Le aziende accusate di questa pratica spesso utilizzano strategie di marketing e pubblicità per presentare i propri prodotti o servizi come più sostenibili di quanto realmente siano.

Il green washing è diventato una preoccupazione importante poiché sempre più consumatori cercano prodotti e servizi sostenibili, e le aziende cercano di capitalizzare su questa crescente consapevolezza ambientale.

Sono numerosi i mezzi attraverso i quali si cerca di “ripulire” la propria immagine.

Etichette fuorvianti

Un’azienda può utilizzare etichette, certificazioni o dichiarazioni ambientali che possono essere fuorvianti o vaghe senza fornire informazioni concrete sulle pratiche sostenibili.

Marketing ingannevole

Un’azienda può utilizzare campagne pubblicitarie che suggeriscono un forte impegno ambientale senza che ci siano azioni significative dietro le quinte.

Omissioni

Ignorare o nascondere aspetti non sostenibili del proprio business mentre si mettono in evidenza aspetti minori, ma ecologici.

Green packaging

L’uso di materiali di imballaggio ecologici può essere utilizzato come un modo per apparire più sostenibili, anche se altre pratiche aziendali non lo sono.

Affermazioni fumose

Fornire affermazioni generiche e non verificabili sull’impatto ambientale positivo senza fornire dati o informazioni concrete per supportare tali affermazioni.

