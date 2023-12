Le parole sostenibili. Compensare le emissioni: cosa vuol dire “Net zero”

Il concetto di “Net zero” si riferisce alla situazione in cui le emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane sono compensate da azioni che rimuovono o riducono una pari quantità di anidride carbonica dall’atmosfera. In altre parole, la quantità di gas serra emessa deve essere pari a quella rimossa o compensata, raggiungendo così uno stato di “equilibrio” o “Net zero”.

Questo concetto è diventato cruciale nel contesto della lotta contro il cambiamento climatico, poiché contribuisce a limitare l’aumento delle temperature globali e ad affrontare gli impatti negativi associati alle emissioni di gas serra nell’atmosfera.

Per ridurre le emissioni occorre, ad esempio, passare a fonti di energia rinnovabile, migliorare l’efficienza energetica di abitazioni, imprese ed edifici, promuovere il trasporto sostenibile e adottare pratiche agricole sostenibili. Si parla anche di rimozione delle emissioni, che può avvenire grazie a tecniche di eliminazione della anidride carbonica dall’atmosfera. Per farlo servono processi come la cattura e lo stoccaggio di carbonio, l’olivocoltura o altri approcci innovativi che assorbono o rimuovono la Co2.

Nel 2020, Microsoft ha annunciato l’obiettivo di diventare “carbon negative” entro il 2030 e di compensare tutte le emissioni di carbonio che l’azienda ha emesso dal 1975 entro il 2050.

Nel 2019, Amazon ha svelato il piano per diventare net zero entro il 2040. L’azienda ha impegnato 2 miliardi di dollari nel fondo “The Climate Pledge Fund” per investire in startup e tecnologie che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di carbonio.

Nel 2020, Apple ha dichiarato di essere completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio per le sue operazioni globali. L’azienda ha anche dichiarato l’intenzione di rendere tutta la sua catena di fornitura e la vita operativa dei suoi prodotti neutre dal punto di vista delle emissioni entro il 2030.

Il gruppo Ikea ha annunciato l’obiettivo di diventare completamente circolare e climaticamente positivo entro il 2030.

Google ha rivelato l’intenzione di operare con energia pulita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e di essere completamente carbon neutral dal 2007. L’azienda ha inoltre l’obiettivo di essere completamente circolare dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2025.

