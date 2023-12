Le parole sostenibili. Nato per le auto, oggi si usa per il cibo: il chilometro zero

Il concetto di “chilometro zero” si riferisce a un approccio di produzione e consumo che promuove la riduzione della distanza geografica tra il luogo di produzione di un bene e il luogo di consumo finale.

In altre parole, si tratta di favorire l’acquisto e il consumo di prodotti locali, riducendo al minimo il percorso che questi devono compiere per arrivare sulle tavole dei consumatori.

Oggi è un concetto legato soprattutto al cibo, ma la sua origine è automobilistica: faceva, infatti, riferimento a veicoli nuovi e mai stati immatricolati, ma che sono stati esposti o utilizzati per scopi di dimostrazione presso concessionari, fiere o eventi simili.

Negli anni, il concetto si è esteso e oggi è associato a elementi differenti.

Provenienza locale

I prodotti a chilometro zero sono coltivati, prodotti o realizzati in un’area geografica vicina al luogo di consumo. Questo riduce la dipendenza da lunghe catene di distribuzione e trasporto.

Sostenibilità ambientale

La filosofia del chilometro zero promuove la sostenibilità ambientale, poiché la riduzione delle distanze di trasporto contribuisce a diminuire le emissioni di gas serra e l’impatto ambientale associato ai viaggi dei prodotti.

Sviluppo economico

Favorisce l’economia locale, poiché incentiva la produzione e il consumo all’interno di una comunità. Ciò può contribuire a sostenere agricoltori, produttori e piccole imprese locali.

Qualità e freschezza

I prodotti a chilometro zero spesso sono freschi e di alta qualità, poiché vengono raccolti o prodotti in prossimità del punto vendita. Questo può migliorare la qualità e il sapore dei prodotti.

Consapevolezza

Il concetto di chilometro zero promuove una maggiore consapevolezza tra i consumatori riguardo all’origine e al percorso dei prodotti che acquistano. Ciò favorisce una maggiore trasparenza nella filiera produttiva.

Diversificazione prodotti

I mercati a chilometro zero spesso offrono una varietà di prodotti stagionali e locali, incoraggiando la diversificazione e riducendo la dipendenza da coltivazioni monocromatiche o monoculturali.

