Quella dedicata a ChatGpt è la pagina di Wikipedia più vista al mondo nel 2023

ChatGpt, Oppenheimer e Indian Entertainment sono le pagine di Wikipedia più viste nel 2023.

Le 25 pagine più viste riflettono l’interesse del mondo per l’innovazione nell’intelligenza artificiale, lo scienziato cui è stato dedicato uno dei film dell’anno e il crescente potere degli utenti indiani di influenzare le tendenze sul sito web.

Gestita dalla no-profit Wikimedia Foundation, Wikipedia ha avuto più di 84 miliardi di pagine visualizzate nel 2023, secondo i dati condivisi con la Cnn.

Considerato il suo enorme aumento di popolarità, la pagina sul chatbot virtuale di OpenAI ChatGpt è stata la più vista quest’anno, accumulando oltre quasi 50 milioni di visualizzazioni. ChatGPT ha stabilito un record per la base di utenti in più rapida crescita lo scorso febbraio, accumulando 100 milioni di utenti attivi a gennaio.

“È chiaro che le persone vogliono comprendere meglio la storia e il contesto dietro la tecnologia ChatGPT mentre la sperimentano”, ha spiegato alla Cnn Anusha Alikhan, responsabile delle comunicazioni della Wikimedia Foundation.

Insieme a ChatGpt tra le prime cinque pagine ci sono post biografici sulle persone morte nel 2023, sulla Coppa del mondo di cricket di quest’anno, sulla Premier League indiana, che è una lega di cricket, e sul film Oppenheimer.

Dato che l’India probabilmente supererà la Cina come paese più popoloso al mondo, con una stima di 1,43 miliardi di abitanti entro la fine dell’anno secondo le Nazioni Unite, la sua influenza sui media globali non è sorprendente. E peraltro il governo cinese bandisce Wikipedia dalla rete internet del Paese.

