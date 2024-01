Pannelli, ma non solo: Gruppo Libertà accelera sulla strada della sostenibilità

Il risultato (per ora) più visibile del percorso di sostenibilità da tempo intrapreso dal Gruppo Libertà ha la forma dei pannelli fotovoltaici installati sui tetti della sede di via Benedettine. A regime forniranno 160 megawatt e copriranno il 30% del fabbisogno energetico aziendale, con un’importante riduzione delle emissioni, già in calo da tempo grazie a uno specifico piano di efficientamento dei consumi.

Sono apparentemente meno evidenti, ma addirittura più rilevanti, gli altri interventi legati ai cosiddetti Esg, un acronimo (Environmental, social, governance) sempre più usato quando si parla di sostenibilità e che consiste nella individuazione di criteri standard per la verifica, misurazione, controllo e supporto delle attività ambientali, sociali e di governance di una organizzazione

Proprio su questi ultimi, il Gruppo Libertà sta investendo molte energie: “Trasparenza, etica e correttezza contabile ci accompagnano da sempre – spiega il consigliere di amministrazione, Giorgio Losi – quindi in questi mesi ci siamo concentrati soprattutto sul coinvolgimento, sulla crescita e sulla valorizzazione dei nostri dipendenti e collaboratori. Ad esempio, è nato un Gruppo giovani trasversale a tutte le aree aziendali, che ha elaborato e presentato idee molto interessanti, alcune delle quali si sono già tramutate in iniziative concrete. In generale, ci siamo ulteriormente aperti alle proposte della nostra risorsa più preziosa: le persone che operano all’interno del Gruppo Libertà”.

Il 2024 sarà l’anno in cui l’azienda accelererà ulteriormente lungo il percorso di sostenibilità iniziato nel 2022: “Sappiamo che questi temi, non solo legati all’ambiente, sono diventati imprescindibili – aggiunge Losi – e anche negli anni scorsi li abbiamo sempre curati con attenzione. Negli ultimi mesi, grazie anche alla società di consulenza specializzata Vivida che ci sta accompagnando in questo percorso di consapevolezza e di crescita, sono cambiati essenzialmente due aspetti. Innanzitutto, la consapevolezza di dover dare a questi argomenti un ruolo ancora più centrale e coordinato tra tutte le aree dell’azienda, fissando dei tratti comuni che stanno diventando patrimonio di tutti. E poi la capacità di poter misurare quanto facciamo. Abbiamo imparato che la sostenibilità non è un traguardo da raggiungere, ma una strada da seguire, cercando di migliorare sempre. Una sfida che coinvolge tutti noi, dalla stesura di un semplice articolo alla gestione della catenati di fornitura, fino al sostegno che diamo alla comunità, sono solo quella piacentina”.

[email protected]