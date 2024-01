Le parole sostenibili. Csr, tre lettere per l’impegno verso ambiente e società

Csr è l’acronimo di “Corporate social responsibility”, che in italiano si traduce in “Responsabilità sociale d’impresa” (Rsi).

Si tratta di un concetto legato all’impegno volontario delle imprese a integrare considerazioni sociali ed ambientali nelle loro attività e nelle loro interazioni con gli stakeholder.

Le pratiche di Csr possono includere iniziative e azioni volte a promuovere l’impatto sociale positivo di un’azienda, a ridurre quello ambientale e in generale a contribuire al benessere e alla sostenibilità della comunità in cui opera.

Le azioni possono essere tante.

Sostenibilità ambientale

Prevede l’adozione di pratiche che riducano l’impatto ambientale delle attività aziendali, promuovendo l’uso sostenibile delle risorse e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Responsabilità sociale

Si tratta dell’impegno verso la comunità locale e la società nel suo complesso, come iniziative di beneficenza, programmi educativi, investimenti.

Etica aziendale

C’è poi l’adozione di pratiche etiche e comportamenti responsabili nei confronti dei dipendenti, dei clienti, degli azionisti e degli altri stakeholder.

Trasparenza

Si parla in particolare della fornitura di informazioni chiare e accurate sulle pratiche aziendali, inclusi dati finanziari, impatti ambientali e sociali.

Diritti umani

Importante, ovviamente, sono anche il rispetto e la promozione dei diritti umani, sia all’interno dell’azienda, sia nelle comunità in cui opera.

Condizioni di lavoro

Fondamentale anche la garanzia di condizioni di lavoro sicure, giuste e rispettose dei diritti dei dipendenti.

Governance

Si intende l’adozione di pratiche di governance che promuovono l’equità, la trasparenza e la responsabilità nei confronti di azionisti e stakeholder.

La Csr riflette l’idea che le imprese dovrebbero operare in modo sostenibile, considerando non solo gli aspetti finanziari, ma anche quelli sociali e ambientali.

[email protected]