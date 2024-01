La più grande facciata verde d’Europa è in Germania: otto chilometri di siepi

In Germania, lo studio Ingenhoven Architects ha ricoperto un edificio nel centro di Dusseldorf con 30.000 piante di carpino, siepi che si estendono per otto chilometri, rendendola la più grande facciata verde d’Europa.

Una scelta architettonica che non solo contribuisce all’estetica del complesso Kö-Bogen II, ma ha anche diverse funzioni pratiche e ambientali. La scelta del carpino come specie di legno duro, che mantiene le foglie in inverno, è stata ben studiata.

La vegetazione contribuisce a migliorare il microclima della città, proteggendo dalla luce solare diretta in estate, riducendo il calore urbano, assorbendo anidride carbonica, conservando l’umidità, attenuando il rumore e supportando la biodiversità.

Il Kö-Bogen rappresenta anche un significativo progetto di rinnovamento urbano: la sua architettura unisce elementi moderni a un contesto urbano storico, creando un’armonia visiva e funzionale.

