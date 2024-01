L’albero eolico al posto delle foglie ha mini-turbine che producono energia

La società francese New World Wind ha sviluppato un prodotto che potrebbe rivoluzionare il panorama dell’energia eolica.

Si chiama Aeroleaf e ha chiamato la sua innovativa creatura Wind Tree, l’albero del vendo. L’idea è tanto semplice, quanto geniale: ispirandosi alla natura, è stato creato un supporto proprio a forma di albero, con tanto di tronco e rami. Al posto delle foglie, però, ci sono 36 turbine eoliche capaci di produrre energia in modo costante e silenzioso.

Ciascuna turbina può produrre fino a 300 watt, che diventano 10,8 kilowatt se si considera l’intera installazione. Ovviamente di energia rinnovabile e pulita.

Altro aspetto da non sottovalutare: l’albero eolico si può inserire meglio nei contesti naturali e anche in quelli urbani, superando due ostacoli legali alle “pale” tradizionali. Innanzitutto le dimensioni ridotte permettono di non aver bisogno di grandi spazi, evitando anche le constanti polemiche sull’impatto paesaggistico.

Ultimo punto, non da poco: ciascuna installazione costa 50mila euro. Attualmente i Wind Tree sono spuntati in particolare come innovativi elementi nei parchi pubblici di diverse città, non solo francesi.

