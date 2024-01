Le parole sostenibili. Equità sanitaria, sistema più giusto per cure e servizi

Una delle parole cardine della sostenibilità (intesa ovviamente non solo relativa all’aspetto ambientale) è senza dubbio l’equità, vale a dire l’accesso alle risorse, ai servizi e ai benefici della sostenibilità per tutte le persone, in egual misura.

Un concetto che si estende anche all’ambito medico-sanitario.

L’equità sanitaria si riferisce alla garanzia universale di accesso ai servizi sanitari, indipendentemente da fattori come razza, genere, status socio-economico, geografia o altro.

In altre parole, l’equità sanitaria mira a eliminare le disparità nella salute e nell’accesso alle cure, cercando di garantire che ogni individuo abbia la possibilità di raggiungere il più alto livello possibile di benessere fisico e mentale.

Accesso universale

L’obiettivo è garantire che tutti abbiano accesso ai servizi sanitari di base senza discriminazioni.

Partecipazione

Coinvolgere la comunità nelle decisioni relative alla salute e promuovere una partecipazione attiva nella gestione della propria salute.

Giustizia sociale

Affrontare le cause sottostanti delle disuguaglianze nella salute, come la povertà, la disoccupazione e altre disparità sociali ed economiche.

Accettabilità culturale

Assicurarsi che i servizi sanitari siano culturalmente appropriati e rispettino le differenze culturali delle persone.

Qualità

Garantire che tutti ricevano cure di qualità, indipendentemente dalla loro posizione geografica o dallo status socio-economico.

Equità nelle risorse

Distribuire le risorse sanitarie in modo equo per affrontare le necessità specifiche delle comunità e delle popolazioni svantaggiate.

Monitoraggio

Raccogliere dati sulla salute in modo disaggregato per identificare e monitorare le disuguaglianze nella salute.

Promuovere l’equità sanitaria è una sfida complessa, ma fondamentale per migliorare il benessere delle popolazioni e costruire sistemi che siano più giusti.

