“Plant a Job”: un albero piantato per ogni dipendente confermato in Crédit Agricole

Si chiama “Plant a Job” il nuovo progetto inaugurato da Crédit Agricole Italia che prevede la piantumazione di un albero per ciascun collega confermato a tempo indeterminato nel 2023.

“Siamo particolarmente orgogliosi di concretizzare questa iniziativa”, ha spiegato Antonella Salvatori, responsabile della direzione gestione e sviluppo delle risorse umane di Crédit Agricole Italia. “Un’idea che nasce da una proposta dei nostri colleghi raccolta nell’ambito di Energia in Movimento, un progetto che, attraverso un percorso di sviluppo e crescita, ha interessato circa 400 giovani. Con Plant a Job puntiamo alla creazione di luoghi reali, vicini al territorio, che rispecchino il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e i nostri valori di vicinanza alle comunità”.

Gli alberi verranno messi a dimora nella zona di Trapani, grazie alla collaborazione con zeroCO2, società B-Corp che sviluppa soluzioni naturali per affrontare il cambiamento climatico e si occupa principalmente di riforestazione.

