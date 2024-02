Le parole sostenibili: Bev, Mhev, Phev, ossia le auto che non sappiamo di avere

I veicoli elettrici (EV) comprendono una vasta gamma di sottosezioni, identificate da un acronimo di parole inglesi.

Mild Hybrid (MHEV)

Le Mild Hybrid sono alimentate da un motore a combustione, potenziato da un motore elettrico compatto (meno di 20 kW), che funge da ulteriore booster, per es. con un sistema di recupero da 48 volt. Ciò consente di diminuire i consumi di carburante e fornisce una coppia migliorata a bassi regimi.

Strong Hybrid (sHEV)

Un veicolo con un motore a combustione e un motore alimentato a batteria. È alimentato dal motore a combustione, ma alle basse velocità (fino a 50 km/h) e nelle brevi distanze è possibile una propulsione completamente elettrica. L’elettricità necessaria a mettere in funzione il motore elettrico è prodotta da quello a combustione.

Plug-in Hybrid (PHEV)

Simili alle precedenti, con la differenza che le PHEV possono raggiungere velocità maggiori (fino a 130 km/h) e distanze più lunghe (circa 40 km) sfruttando solo la potenza elettrica. Il motore a combustione ricarica la batteria se la potenza è insufficiente. La batteria può essere ricaricata da una fonte di alimentazione esterna.

Range Extender (E-REV)

Un veicolo elettrico a batteria che include un piccolo motore ausiliario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. A differenza del Plug-in Hybrid, il Range Extender non è in grado di far funzionare il veicolo meccanicamente.

Battery Electric (BEV)

Si affida esclusivamente a un motore elettrico alimentato a batteria, pertanto non richiede alcun combustibile fossile. La batteria si ricarica tramite una fonte di alimentazione esterna. 100% privo di emissioni a livello locale.

Fuel Cell (FCEV)

Anche il FCEV si affida unicamente a un motore elettrico, ma diversamente dal BEV, l’elettricità è generata da celle a combustibile idrogeno invece che da batterie. Le celle a combustibile idrogeno generano elettricità combinando l’idrogeno con l’ossigeno. Come il BEV, il FCEV è 100% privo di emissioni.

