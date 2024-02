Le parole sostenibili: con le Ngt senape dolcee banane sempre gialle

Le “Nuove tecniche genomiche” (Ngt, in italiano Tea) alterano il materiale genetico di un organismo., senza però l’inserimento di geni di specie esterne

Queste tecniche non esistevano ancora nel 2001, quando è stata adottata la legislazione dell’Ue sugli organismi geneticamente modificati (Ogm). Ecco perché il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento ad hoc ed è pronto per avviare i negoziati sulla nuova legge con singoli governi dei Paesi membri.

Questa proposta riguarda tutte le Ngt? “No – chiarisce l’Unione europea – riguarda solo le piante prodotte mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e gli alimenti e i mangimi da esse prodotti. La mutagenesi mirata induce mutazioni del genoma senza l’inserzione di materiale genetico estraneo (ad esempio modifiche all’interno della stessa specie vegetale). La cisgenesi è l’inserzione di materiale genetico in un organismo ricevente proveniente da un donatore sessualmente compatibile con l’organismo ricevente (ad esempio modifiche tra piante naturalmente compatibili). La proposta non riguarda le piante ottenute mediante Ngt che introducono materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi): queste tecniche restano soggette alla legislazione vigente in materia di Ogm”.

Sempre secondo la Ue gli agricoltori beneficeranno di una più ampia disponibilità di piante resilienti ai cambiamenti climatici e resistenti agli organismi nocivi, con rese più elevate e la riduzione del fabbisogno di concimi e pesticidi.

I consumatori, invece, avranno la possibilità di scegliere tra un ventaglio più ampio di prodotti alimentari dal sapore migliore, con migliori proprietà nutrizionali o livelli ridotti di sostanze allergeniche, acquistando al contempo prodotti che contribuiscono alla sostenibilità.

Infine, anche i produttori e i commercianti potranno ricavare vantaggi in termini di riduzione dell’uso delle risorse naturali e delle emissioni connesse al trasporto degli alimenti, come pure in termini di proprietà che ne facilitano la trasformazione.

Alcuni prodotti Ngt sono già sul mercato: negli Stati Uniti una senape indiana meno amara, che presto sarà disponibile anche in Canada; nelle Filippine sono già state approvate banane che non imbruniscono, con il potenziale di ridurre notevolmente gli sprechi alimentari e le emissioni di CO2.

