La rivoluzione francese: a Seine-Port vietato usare il cellulare nei luoghi pubblici

Il cellulare e i suoi effetti collaterali preoccupano sempre di più, tanto da indurre il piccolo comune francese di Seine-Port a chiedere di proibire gli smartphone negli spazi pubblici.

Una scelta che non è stata presa autonomamente dalle autorità, bensì dalla maggioranza dei suoi cittadini. Su questo caso è stato infatti indetto un referendum e il 54% dei 277 partecipanti alla consultazione ha votato a favore.

Alla luce dell’esito del voto, gli esercizi commerciali locali sono quindi stati invitati ad esporre in vetrina un adesivo dove si vieta l’utilizzo degli smartphone e a non servire i clienti che sono al telefono all’interno dei loro negozi.

Anche se si tratta di una misura incompatibile con la legislazione nazionale, per cui non è ovviamente prevista nessuna sanzione a chi non rispetta il divieto, sarà idealmente applicato sia agli adulti sia ai bambini, che camminino per strada oppure si siedano sulle panchine pubbliche, nei ristoranti o nei caffè,

“L’obiettivo principale di questa misura è combattere la dipendenza – spiega il sindaco di Seine-Port – perché al giorno d’oggi non riusciamo a staccare gli occhi dagli schermi”.

