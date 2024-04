Ecco il “tendone solare”: coperta fotovoltaica in grado di ricaricare le auto elettriche

Immaginate una coperta, di quelle che scaldano, nello specifico grazie alla luce del sole. Pensate ora di poter caricare un’auto elettrica proprio grazie al calore offerto da questo speciale panno.

Sembra una storia uscita da un racconto di fantascienza, ma è una visione che, grazie ad André e Jocelyne Sassi di Acpv, potrebbe però trasformarsi in realtà. Si tratta del “telone solare”, una coperta fotovoltaica che permette la ricarica di veicoli elettrici sfruttando semplicemente l’energia solare.

come funziona la coperta fotovoltaica

Questo dispositivo ricorda le coperte termiche utilizzate nello spazio, ma la sua funzione in realtà è completamente diversa: caratterizzato da una pellicola leggera e flessibile, imbottita di micro celle fotovoltaiche organiche, si srotola automaticamente per avvolgere l’auto, trasformando così la luce solare in energia elettrica.

Può fornire fino a 30 chilometri di autonomia giornaliera, coprendo così la distanza media casa-lavoro senza la preoccupazione di dover trovare una colonnina di ricarica.

Comodo e ripiegabile, il telone si può riporre con facilità nel bagagliaio e non si tratta solamente di un accessorio pratico, ma rappresenta un significativo passo avanti verso una mobilità sostenibile, perché si colloca nella giusta direzione verso un futuro in cui le auto possono diventare parte integrante di un ecosistema in grado di sfruttare le risorse naturali senza sprechi.

