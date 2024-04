Göteborg, Oslo e Copenaghen le città più green, a sorpresa Milano sale al 40esimo posto

Göteborg, Oslo, Copenaghen, Helsinki e Bergen.

Si trovano soprattutto nei Paesi nordici le città più sostenibili, stando ai 77 parametri analizzati dal Global destination sustainability index, curato dal team di Changemakers.

Nella graduatoria, spunta anche una città italiana: Milano, al quarantesimo posto.

città sostenibili, dominio scandinavo

In vetta c’è, per la città svedese: “Nell’aprile 2022, Göteborg è diventata una delle 100 città intelligenti e neutre dal punto di vista climatico dell’Unione europea: città precursori nella missione verso la neutralità climatica entro il 2030. Göteborg è anche vincitrice del premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità. Ha l’obiettivo di diventare indipendenti dai fossili entro il 2030. Il 95% dei trasporti pubblici è alimentato da energie rinnovabili e vanta un ecosistema turistico sostenibile con circa il 90% di camere d’albergo certificate dal punto di vista ambientale”, spiega la motivazione del Gds.

Seguono la norvegese Oslo e la danese Copenaghen.

Nelle prime dieci, solo due città non sono scandinave: la scozzese Glasgow ottava e la francese Bordeaux nona.

milano entra in classifica

Entra in classifica anche Milano: “Una città giovane, inclusiva ed eco-minded con la qualità della vita italiana: questi i pilastri della strategia di sostenibilità che Milano sta attuando, rinnovando il suo impegno per bilanciare il suo ruolo di attrattore di investimenti e innovazione globale con una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e inclusione sociale”.

Milano viene definita “la città ideale per godersi lo stile di vita italiano basato su arte, design, cibo e cultura. In una prospettiva globale, rigenerare il turismo e gli eventi è imperativo, concentrandosi sui bisogni dei residenti, sulle priorità ambientali e sui bisogni dei turisti. Milano sta vivendo una rinascita del turismo, superando i livelli record del 2019 e non vede l’ora di ospitare grandi eventi, a partire dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che ancora una volta mostreranno Milano al mondo come è successo durante l’Expo 2015″.

Quest’anno sono state indicizzate 100 destinazioni a livello globale: “L’aggiunta di 42 città nuove e di ritorno nel 2023 porta nuove prospettive da 11 Paesi diversi in tutto il mondo. Delle prime 40, diciassette città provengono dall’Europa occidentale, una città dal Nord America (Montreal), e sette città dell’Asia Pacifico (Goyang, Singapore, Songkhla, Melbourne, Sydney, Bangkok e Brisbane)”.

