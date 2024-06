Un po’ Ghostbuster, un po’ Minority Report.

Quello che abbiamo visto nei film (e che sembrava fantascientifico…), sta per diventare realtà, anche nella lotta al crimine.

La polizia inglese ha presentato a Londra un innovativo strumento che promette di rivoluzionare l’approccio alla sicurezza pubblica nel Regno Unito.

Il nuovo sistema, sviluppato in collaborazione con esperti di tecnologia e sicurezza, combina intelligenza artificiale, big data e analisi predittiva per fornire alle forze dell’ordine un’arma efficace nella lotta alla criminalità.

Non solo: svelato un raggio elettromagnetico progettato per bloccare i veicoli elettrici, rendendoli inoperativi in situazioni critiche.

Intelligenza artificiale e machine learning

Il cuore del sistema è un complesso algoritmo di intelligenza artificiale in grado di analizzare enormi quantità di dati in tempo reale. Questo permette di identificare schemi di comportamento sospetti e potenziali minacce prima che si trasformino in reati concreti.

Utilizzando tecniche avanzate di analisi predittiva, il sistema può anticipare i crimini basandosi su dati storici e comportamentali. Questo può consentire alle forze dell’ordine di intervenire proattivamente e prevenire situazioni pericolose.

Integrazione con sistemi di sorveglianza

Il nuovo strumento delle forze dell’ordine inglesi è progettato per integrarsi senza soluzione di continuità con i sistemi di sorveglianza esistenti, inclusi i droni, ampliando il raggio d’azione della polizia e migliorando la copertura delle aree critiche.

Il primo esperimento, riuscito, ha riguardato il riconoscimento facciale tramite le telecamere di sicurezza di alcune stazioni ferroviarie e della metropolitana di Londra e in alcune città del Galles.

In pochi giorni di utilizzo sono stati individuati e arrestati 39 ricercati, accusati di tentato omicidio, violenze domestiche, frode bancaria e crimini con coltelli. Il progetto dovrebbe essere esteso a livello nazionale, ma si è scatenato un grande dibattito legato al rispetto della privacy.

Raggio elettromagnetico per veicoli elettrici

Una delle innovazioni più avanzate è l’introduzione di un raggio elettromagnetico capace di bloccare i veicoli elettrici, riducendo il rischio di inseguimenti ad alta velocità e migliorando la sicurezza pubblica. Il raggio utilizza onde elettromagnetiche ad alta frequenza per interferire con i sistemi elettronici del veicolo elettrico, facendolo fermare. Vale per le auto, ma anche per motocicli e monopattini, molto utilizzati nel RegnoUnito per commettere crimini.

Nelle intenzioni delle autorità inglesi, sarà montato su veicoli della polizia, droni o installazioni fisse lungo le strade.

