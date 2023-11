Il beauty è per tutti ma ogni persona ha bisogni individuali. Benessere a 360°

Quando mi è stato proposto di curare questa pagina dedicata alla bellezza e al benessere, ho pensato quali argomenti potessero essere più adatti per iniziare. Parlare di beauty agli appassionati di cosmetica è stimolante, ma lo è ancora di più farlo a chi non è un addicted, come si dice in gergo. Per cui ho deciso di partire dando un consiglio di lettura, che non è cosa consueta se si pensa al mondo della cosmesi, fatto di prodotti e promesse. Mi ha convinta il lavoro di Beatrice Mautino, divulgatrice scientifica conosciuta e molto seguita sui social anche come Divagatrice, che ha scritto un libro a mio parere illuminante. Può essere definito un manuale di sopravvivenza, da consultare per districarsi nel complicato panorama della cosmetica che va dalla crema per il viso al dentifricio.

Quali prodotti preferire in base alle necessità? Ma detto ancora meglio: come scoprire le proprie esigenze per esser poi in grado di fare i giusti acquisti?

Perché non serve essere appassionati di beauty. Ne siamo quasi tutti inevitabilmente fruitori. Di questo e molto altro si parla ne “La scienza dei cosmetici. Dalla skincare allo shampoo, ingredienti bufale & istruzioni per l’uso” (editore Gribaudo). L’obiettivo di Mautino è quello di accompagnare il lettore consumatore in un viaggio virtuale nella sua profumeria ideale, dove i prodotti non sono divisi per marchi, come di solito accade, ma per specifiche necessità, e dove è semplice comprenderne l’uso e quindi sceglierli per rispondere ai bisogni reali e non quelli inculcati dal marketing. Il libro si preoccupa quindi di schematizzare al massimo problematiche e possibili soluzioni, ma anche sfatare alcuni miti e dare soprattutto consigli pratici.

Mautino poi insiste molto su quello che viene chiamato INCI, l’elenco degli ingredienti che troviamo per legge su ogni cosmetico. Imparare a leggerlo è molto importante, ma ancor di più è conoscere la funzione dei singoli componenti in modo da non incappare in facili demonizzazioni di alcuni e credere nel miracolismo di altri.

Un capitolo molto interessante è quello finale, tecnico e da vero manuale di istruzioni. Che cos’è un cosmetico? Quali sono le leggi che lo regolano? Sono molte le indicazioni che troviamo sulle confezioni e comprenderne il vero significato può essere semplice se si conoscono alcuni principi. Così come non è impossibile fare scelte sostenibili se si è in grado di districarsi fra promesse gridate dai claim e certificazioni che campeggiano sulle etichette dei prodotti. Ecco perché ho deciso di suggerire questa lettura, per spingere a diventare consumatori consapevoli e fruitori di prodotti di bellezza più critici e attenti.