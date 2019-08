Piace, domani la prima ufficiale. Abbonamenti, vicina quota mille

Prima vigilia di calcio vero per il Piacenza e tutti i suoi appassionati che domani, a partire dalle 18, potranno vedere all’opera la nuova squadra allestita dal ds Matteassi nel turno preliminare di coppa Italia che vedrà opposti i biancorossi alla Viterbese. Si gioca al Garilli nonostante gli ormai imminenti lavori di ristrutturazione che imporranno l’apertura della sola tribuna per tutti gli spettatori. Ovvio che non si attende una affluenza troppo consistente visto che l’obiettivo di coppa non rappresenta priorità per gli uomini di Franzini che potrà però capire a che punto si trovi la squadra sul piano fisico, ma anche dal punto di vista tattico. Si tratta infatti del primo esame con il modulo 4-3-1-2, la grande novità di questa stagione con la quale Franz intende presentarsi al via del prossimo campionato di serie C.

Per l’occasione, Cacia sarà schierato nel tandem offensivo con Alessio Sestu a sostegno e Cattaneo nelle vesti di trequartista. Non dovrebbe essere convocato il nuovo arrivato Paponi che ha sostenuto solo due sedute di allenamento con i compagni. Nel frattempo, il ds Matteassi è al lavoro per completare definitivamente la rosa con l’innesto di un terzino sinistro.

Per chiudere, tifosi che potranno sottoscrivere tessere di abbonamento alla nuova stagione anche nel pre-gara alle biglietterie dello stadio dalle 16 alle 18.45. Ad oggi, sono 870 i piacentini ad aver acquistato il pass stagionale, per un trend leggermente superiore rispetto a quella del passato torneo.