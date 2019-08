Colpaccio di mercato della Vigor: preso Salvatore Bruno, “mister 200 gol”

Una vera e propria “bomba” di mercato, non un acquisto qualsiasi, ma un colpo a effetto che alza ulteriormente l’asticella di una rosa interessante che si prepara al campionato di Serie D, il terzo della storia del sodalizio piacentino. La Vigor Carpaneto dà il benvenuto all’attaccante Salvatore Bruno, classe 1979 e lo scorso anno in forza al Rezzato, sempre in quarta serie. Un nome di grande spicco del calcio italiano, visto che il giocatore di origini campane ha sempre calcato i palcoscenici professionistici.

Tre presenze in A da diciottenne nel Napoli (stagione 1997-1998), con la massima serie assaporata anche nel 2003-2004 con l’Ancona (8 presenze) e con il Chievo (2006-2007, quattro partite disputate), ma anche tanta B (in primis con il Chievo, poi con Ascoli, Bari, Catania, Torino, Brescia, Modena, Sassuolo, Juve Stabia e ancora Modena) e terza serie (in ordine con le maglie di Fermana, Cremonese, Spal, Alzano Virescit, Ascoli, Real Vicenza e il triennio dal 2015 al 2018 al Giana Erminio). Domattina Bruno si aggregherà al gruppo della Vigor per sostenere il suo primo allenamento agli ordini di un altro grande ex attaccante del calcio italiano come Martins Adailton.

Nel frattempo la società biancazzurra ha definito altri due test in preparazione al prossimo campionato di quarta serie. Oltre all’allenamento congiunto di domenica 11 agosto alle 17.30 ad Alseno contro la Primavera del Sassuolo, la squadra di mister Adailton sosterrà altre due partite di allenamento: mercoledì 14 agosto alle 17 a Traversetolo (Parma) confronto con il Piccardo (test che sostituisce quello originariamente in cantiere con il Piacenza), mentre sette giorni dopo (mercoledì 21 agosto alle 17) a Carpaneto match informale con l’Accademia Pavese, formazione di Eccellenza lombarda.