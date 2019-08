Piacenza Rugby, ecco le nuove avversarie. Venerdì i calendari

Saranno soprattutto Monferrato e Rovato le avversarie da battere per un Piacenza Rugby che scopre le antagoniste della prossima Serie B, al via domenica 20 ottobre. Piemontesi, lombardi, più probabilmente l’immancabile sorpresa da superare per il XV di Kelly Rolleston e Fabio Berzieri, confermato nel girone 1, che comprende anche la trasferta sarda a Capoterra. Undici avversarie per un solo posto promozione: è caccia grossa a una Serie A difficile ma non impossibile. Venerdì alle 12 sipario su un calendario strutturato su 22 giornate: format canonico per una stagione a cui il Piacenza si avvicina col pieno di adrenalina in corpo.

Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone, in regola con le obbligatorietà previste, saranno promosse, mentre le squadre classificate all’undicesimo e dodicesimo posto di ciascun dei quattro gironi saranno retrocesse.

Nel frattempo continua la campagna di rafforzamento di un Piacenza Rugby che ormai non nasconde più le sue brame di grandezza. Il pack riabbraccia molto volentieri Andrea Alberti, bandiera biancorossa che ultimamente ha vestito la casacca del Noceto, in Serie A. Il fatto che un giocatore dall’illustre passato biancorosso abbia deciso di tornare a casa scendendo di categoria la dice lunga sull’appeal che il club di Daniele Boccuni sta in fretta aumentando, sotto ogni profilo. Alberti marcia in più per la mischia. Campagna acquisti finita qui? Probabilmente no, anche perchè mai come in questa sessione di mercato l’orecchio della società biancorossa rimane teso verso la ricerca di quel salto di qualità che, comunque, dovrà necessariamente passare attraverso il lavoro di squadra

Serie B Girone 1

RUGBY FRANCIACORTA

UNIONE MONFERRATO RUGBY

RUGBY SONDRIO

AMATORI & UNION RUGBY MILANO

RUGBY LECCO

CUS MILANO RUGBY

RUGBY ROVATO

RUGBY VARESE

RUGBY BERGAMO

1950 IVREA RUGBY

CLUB PIACENZA RUGBY

CLUB AMATORI RUGBY CAPOTERRA