Fumagalli-Piace, la storia d’amore è ai titoli di coda. Futuro al Foggia

Sembra essere una rottura definitiva e ormai insanabile quella tra il Piacenza ed Ermanno Fumagalli. Il portiere 37enne infatti, sembra intenzionato a dire addio al biancorosso e non accettare così il ruolo di vice-Del Favero che sembra profilarsi in maniera chiara. Negli ultimi giorni contatti si sono registrati tra l’estremo difensore e la Vigor Carpaneto, prima ancora con il Fiorenzuola. In entrambi i casi sembrano non esserci i presupposti per un matrimonio immediato. Nelle ultime ore invece, è spuntata anche l’ipotesi di un suo trasferimento al Foggia, sempre in quarta serie: le parti sarebbero ormai ad un passo dall’accordo. Un’ipotesi che significherebbe probabilmente ritorno sul mercato da parte del Piace per individuare un portiere di riserva. Da non scartare la possibilità di ingaggio di Bertozzi, ex Pro Piacenza.

