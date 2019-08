Piace, 500 abbonati in più rispetto alla passata stagione. Domenica con la Pro Vercelli

Ha raggiunto quota 1200 abbonati la campagna del Piacenza Calcio che dunque fa segnare un dato incoraggiante: superano infatti di quasi 500 tessere, gli abbonamenti sottoscritti in più rispetto alla passata stagione. Un dato che lascia intendere come l’entusiasmo generato durante lo scorso campionato abbia lasciato strascichi positivi nonostante l’epilogo disastroso e la mancata promozione in serie B. Il tutto oltre dieci giorni dall’inizio del torneo che vedrà il Piace, il 25 agosto prossimo, impegnato alle 15 al Menti di Vicenza contro l’Arzignano.

Questa mattina ultimo allenamento per i biancorossi prima di due giorni liberi concessi da mister Franzini ai ragazzi che torneranno ad allenarsi sabato mattina ai campi adiacenti al Garilli. Domenica pomeriggio, con orario ancora da definire, ancora un test amichevole: al Bertocchi sarà sfida alla Pro Vercelli.