Stadio Garilli, in arrivo i nuovi seggiolini. Fine lavori entro il 1° settembre

Da lunedì inizierà la posa dei seggiolini allo stadio “Garilli”. Una prima tranche di 5mila, poi si finirà con gli oltre 10mila nuovi previsti. I lavori che interessano la struttura sono dunque a buon punto e verranno ultimati prima della data prevista, la prima gara casalinga del Piacenza in programma per il 1° settembre. Un milione di euro circa lo sforzo economico di tutti gli interventi, verranno anche rifatti il tunnel di ingresso in campo e l’area tecnica delle panchine.

