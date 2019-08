Bakery, suona la prima campanella. Oggi alle 18 il raduno biancorosso

La stagione di serie B partirà tra poco più di un mese, ma in casa Bakery oggi, domenica 18 agosto, è tempo di raduno. La squadra ora allenata da coach Federico Campanella è uscita dalla sessione di mercato totalmente rivoluzionata. Roster nuovo di zecca, anche alcuni ritorni importanti (vedi Birindelli e Bruno) e giovani di sicuro avvenire che saranno al centro di un progetto volto, anche se non ci sono dichiarazioni in merito, ad un pronto ritorno in serie A2.

Oggi alle 18, al Pala Bakery di Largo Anguissola, sarà ancora una volta il presidente Marco Beccari a tenere a rapporto giocatori e staff tecnico, preludio ad una lunga fase di allenamenti e test volti a condurre il gruppo in condizione prima dell’esordio in campionato previsto il prossimo 29 settembre con Cento.