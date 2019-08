Gran colpo della Teco Corte Auto: presa la russa Sabitova. Prende forma la nuova rosa

C’è grande fermento in casa Teco Corte Auto Cortemaggiore, alle prese con l’allestimento della rosa in vista della prossima stagione di Serie A1 femminile di tennistavolo. Il club magiostrino, dopo aver già inserito nell’organico alcune giovanissime stelline come Valentina Roncallo e Martina Nino (oltre ad aver riconfermato la beniamina di casa Arianna Barani), ha messo a segno un vero colpaccio: si tratta di Valentina Sabitova, pongista classe 1990 proveniente dal massimo campionato russo. Per lei, oltre ad aver più volte sfiorato lo scudetto con diversi club, anche un bronzo alle Universiadi nel 2013. Pongista completa e famosa per il fantasioso gioco offensivo, Sabitova rappresenta un’atleta dalla qualità indiscussa, un gran colpo per la società di Cortemaggiore.

