Ultima amichevole per il Piace. Matteassi: “La squadra è in ottima forma”

Ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato per il Piacenza Calcio, con i biancorossi che nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto hanno affrontato al campo Bertocchi la formazione piacentina dello Ziano (Prima Categoria). Una buona sgambata per i ragazzi di Arnaldo Franzini, con il tecnico di Vernasca che ha operato nel corso del match diverse rotazioni. Più di 10 i gol messi a segno da Cacia e compagni. A bordo campo, poco prima del fischio d’inizio, il ds Luca Matteassi si è espresso a riguardo dello stato di salute della squadra, indicando anche le possibili antagoniste per la vittoria finale.

“Non vediamo l’ora di scendere in campo – non ha nascosto il direttore sportivo biancorosso -, l’Arzignano è una neopromossa e, come tutte le matricole, cercherà di partire a mille. Per questo sarà importante mantenere la calma e giocare come sappiamo fare: siamo una squadra importante e con ottimi giocatori, vogliamo dimostrarlo di domenica in domenica anche sul rettangolo verde. Le favorite alla vittoria finale? Penso che la Triestina sia la squadra più completa – sentenzia Matteassi – ma occhio anche a questo Piace. Assieme a queste squadre vedo bene pure il Vicenza, la Feralpisalò, il Modena e la Reggiana, anche se a dire il vero sono davvero tante le compagini ben attrezzate e che possono far bene”.