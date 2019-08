Amore cieco per il Piace dell’assessore Zandonella: suo l’abbonamento eterno

Con 2350 euro in beneficenza



Che fosse un grande appassionato di calcio e un tifoso viscerale del Piacenza Calcio, era cosa nota. Ora è arrivata la conferma: l’assessore comunale alla sicurezza Luca Zandonella l’ha spuntata all’asta organizzata dal Piace che metteva in palio una tessera di abbonamento allo stadio, perpetua. A furia di rilanci, Zandonella si è aggiudicato la tessera eterna per la cifra di 2.350 euro. Denari che, come noto, il Piacenza devolverà al reparto di pediatria dell’ospedale di Piacenza.

Nel frattempo, come reso noto dal club di via Gorra, aumenta il numero di abbonati: ad oggi, venerdì 23 agosto, i sottoscrittori delle tessere hanno raggiunto quota 1.504. L’auspicio è che un risultato positivo nel primo match esterno di campionato, previsto domenica a Vicenza, possa spingere altri tifosi ad abbonarsi.