Il pilone argentino Acosta scalpita: “Darò tutto per questa maglia”

Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale della preparazione atletica dei Lyons in vista del Top12, il massimo campionato di rugby italiano al via il 19 ottobre. I bianconeri, infatti, si troveranno lunedì prossimo per dare il via agli allenamenti: c’è infatti da preparare il primo impegno ufficiale stagionale, in programma già il 5 ottobre, quando i leoni piacentini (neopromossi in categoria) se la vedranno con la formazione reggiana del Valorugby Emilia, sfida valida per la fase a gironi della Coppa Italia di rugby.

I ragazzi allenati da coach Garcia non vedono già l’ora di scendere in campo: tra i tanti volti nuovi giunti in questo mercato estivo vi è anche Romulo Acosta, pilone argentino di 27 anni proveniente dalle fila di Petrarca Padova. Qualità e soprattutto tanta esperienza per la formazione piacentina.

