Al via la nuova avventura azzurra della piacentina Roberta Bonatti

Si apre ufficialmente oggi, venerdì 23 agosto, la nuova avventura azzurra della pugile piacentina Roberta Bonatti. L’atleta, tesserata per l’Arma dei carabinieri e cresciuta nella palestra della Salus Et Virtus, è infatti partita assieme alle compagne della Nazionale italiana per Madrid, dove gareggerà agli Europei Elite femminili di boxe. Il torneo si apre oggi con i sorteggi. Da domani e fino al 28 agosto avrà invece luogo la fase preliminare, cui seguiranno le semifinali (30 agosto) e le finalissime (31 agosto).

