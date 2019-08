Per il nuovo Piace è tempo di fare sul serio. Oggi esordio in campionato con l’Arzignano

E’ tempo di prima di campionato. Oggi, con calcio d’inizio fissato per le 15, il Piacenza sarà di scena al Menti di Vicenza dove sfiderà la matricola Arzignano in un match valido per il turno inaugurale del girone B di serie C.

Come ovvio, c’è grande attesa per vedere all’opera, in una gara che mette in palio tre punti, la rinnovata squadra di Franzini che si presenta ai nastri di partenza con forti ambizioni dopo aver soltanto accarezzato il sogno serie B, sfumato all’ultimo ostacolo nella finalissima playoff di Trapani.

Di fronte una neopromossa che, sulla carta, sarà una delle formazioni che dovrà lottare per il mantenimento della categoria. Allenata da mister Alberto Colombo, ex tecnico di Reggiana, Sudtirol e Alessandria, i veneti possono contare su una formazione composta da diversi giovani, tra loro anche l’ex Fiorenzuola Anastasia che sarà però indisponibile per infortunio, oltre ad alcuni elementi di esperienza come l’ex Pro Pasqualoni, Matteo Bachini, lo scorso anno in forza al Piace, e il centravanti Davide Cais.

Piace che si presenterà con il nuovo modulo 4-3-1-2 con Franzini che potrà contare sull’intera rosa, eccezion fatta per Sylla, alle prese con il recupero da una forte distorsione alla caviglia, e Della Latta per squalifica. In attesa di capire se Luca Milesi, difensore della Pro Vercelli, raggiungerà l’accordo con i biancorossi, di fronte al portiere Del Favero, saranno Silva e Pergreffi i due difensori, mentre sulla linea mediana, oltre al regista Giandonato ci saranno Corradi e Nicco. Davanti, oltre al trequartista Cattaneo, spazio al tandem Cacia-Paponi anche se Sestu spera ancora in una maglia da titolare.

Potrete seguire il match attraverso la diretta testuale sul nostro sito internet liberta.it a partire dalle 15.

ARZIGNANO-PIACENZA

ARZIGNANO (4-3-3) Tosi; Tazza, Bachini, Pasqualoni, Barzaghi; Maldonado, Balestrero, Hoxha; Pattarello, Cais, Ferrara. (Amatori, Antoniazzi, Rocco, Bozzato, Russo, Cavaliere, Perretta, Casini, Rocco, Russo, Bigolin). All. Colombo.

PIACENZA (4-3-1-2) Del Favero; Zappella, Della Latta, Pergreffi, Imperiale; Nicco, Giandonato, Corradi; Cattaneo; Cacia, Paponi. (Bertozzi, Ansaldi, Confalonieri, El Kaouakibi, Nannini, Marotta, Bolis, Sestu, Lamesta, Scotti, Forte). All. Franzini.

ARBITRO Longo di Paola