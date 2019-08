Stasera prima puntata di Zona Piacenza: ospiti mister Franzini e il ds Matteassi

Parte il campionato di serie C, anche Telelibertà scende in pista con un nuovo format interamente dedicato alle vicende del Piace. Questa sera dalle 20.15, rigorosamente in diretta, sarà tempo della prima puntata di Zona Piacenza. Corrado Todeschi e Laura Fregoni guideranno una serata incentrata sull’esordio in campionato dei biancorossi a Vicenza con l’Arzignano: spazio alle immagini della gara, alla voce dei protagonisti, alle analisi degli opinionisti e, soprattutto, agli ospiti in studio. Per la puntata inaugurale della trasmissione, saranno mister Arnaldo Franzini e il direttore sportivo Luca Matteassi a rappresentare la società dei Gatti allo Spazio Rotative. Come sempre, ampio spazio al pubblico che da casa potrà interagire attraverso i canali social (pagina Facebook di Zona Calcio), oltre a messaggi whats’app al numero 3355438909 e mail all’indirizzo [email protected]

Da lunedì prossimo, l’impegno di Telelibertà raddoppia. Non solo Zona Piacenza, visto che dalle 21.15 tornerà anche l’appuntamento con il tradizionale Zona Calcio che riaccenderà i riflettori sul mondo dilettantistico con i consueti approfondimenti e le immagini dai principali campi della domenica.