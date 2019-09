Un Piacenza in vena di rimonte fa sua gara 1 nel derby con Codogno

Alla fine di una autentica maratona il Piacenza Baseball si aggiudica gara1 del recupero contro la capolista Codogno. 10-9 il verdetto a favore dei biancorossi che, per oltre metà partita, sono stati costretti ad inseguire per le conseguenze di un disastroso primo inning chiusosi 5-2 in favore degli ospiti. Fortunatamente il carattere non manca ai ragazzi di coach Nieves che, punto su punto, sono riusciti a rimontare fino al clamoroso sorpasso al 6° inning. Il finale è stato palpitante, con numerosi cambi sul monte di lancio da ambo le parti ed un Piacenza che strenuamente ha difeso il minimo scarto portando a casa un successo fondamentale. Ora la garanzia dei playoff arriverebbe con un successo anche in gara2, in programma sempre oggi nel tardo pomeriggio.

