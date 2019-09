La Vigor delle grandi firme riparte dalla sfida con il Fanfulla di Ciceri

Prima di campionato nel girone D di serie D e la Vigor Carpaneto parte dalla trasferta di Lodi dove sfiderà il Fanfulla di mister Ciceri. Grande attese per vedere all’opera i biancoazzurri, profondamente rinnovati dopo l’ultima sessione di calciomercato.

Si riparte da Adailton, nuovo tecnico brasiliano della formazione piacentina che si presenta con ambizioni ben più forti rispetto alla passata stagione. Bini e Sa Sa Bruno sono stati i colpi dell’estate del ds Marzio Merli, segnale che si punta ad un torneo da protagonisti.

Indisponibile il difensore Fittà, rosa per il resto disponibile quella del mister sudamericano che dovrebbe presentare i suoi con il modulo 4-3-3, ma non è escluso un ricorso alla difesa a tre elementi. Probabile che proprio Bruno parta dalla panchina e sia impiegato a gara in corso. Questo il possibile undici iniziale:

VIGOR CARPANETO (4-3-3) Lassi; Brizzolara, Zuccolini, Bini, Barba; Abelli, Mastrototaro, Rossi G.; Galazzi, Rantier, Rivi. All. Adailton.