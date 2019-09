Parte l’era Tabbiani per il Fiorenzuola che ospita il Breno al Comunale

Dopo la straordinaria cavalcata conclusasi nella scorsa stagione al Braglia di Modena, il Fiorenzuola ci riprova: prima stagionale per i rossoneri di mister Tabbiani, arrivato nei mesi scorsi dopo l’ottimo lavoro svolto da Brando. Non è un compito semplice quello che attende l’ex giocatore della Cremonese che, come da filosofia ormai consolidata della società del presidente Pinalli, sarà chiamato ad ottenere risultati sfruttando al massimo la nuova nidiata di giovanissimi condotta in valdarda dal ds “plenipotenziario” Simone Di Battista.

Oggi, alle 15, al Comunale sarà il Breno a tenere a battesimo l’undici rossonero che sarà ancora una volta capitanato da Ettore Guglieri. Assenti certi Corbari (sarà fuori per almeno un mese per un guaio muscolare) e Bigotto, ormai recuperato dal grave infortunio al ginocchio ma che ancora deve concludere il percorso di potenziamento. Squalificato invece l’esterno “basso” Olivera. Modulo 4-3-3, sarà fondamentale partire con il piede giusto dopo il ko rimediato in coppa. Questa la probabile formazione che il pubblico del Comunale vedrà all’opera:

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Carrara, Cavalli, Bruzzone, Guglieri; Colantonio, Guerrini, Hateway; Pozzebon, Piraccini, Boilini. All. Tabbiani