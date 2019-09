“Una vittoria come quella si sabato contro il Modena è stata entusiasmante, dobbiamo ripartire da lì per fare bene a Trieste”. Non ha dubbi Daniele Paponi, centravanti del Piacenza Calcio che domenica prossima alle 17.30 sfiderà la corazzata Triestina. “Speriamo che la condizione migliori, abbiamo qualità, sicuramente daremo tutto per vincere”.

