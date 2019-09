Stefan Bajic: ecco il nuovo giocatore di US Fiorenzuola

Stefan Bajic e’ un nuovo giocatore di US Fiorenzuola. Il difensore, classe 1997 ed alto 191 cm, e’ nato a Fiorenzuola e cresciuto nel settore giovanile della Cremonese. Vanta esperienze con la maglia di Trapani Calcio e U.S. Triestina Calcio 1918. Il giocatore è già a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff in preparazione della gara esterna contro l’Alfonsine F.C. di domenica.

