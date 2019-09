Zappella: “Il gioco migliorerà. A Trieste senza paura, obiettivo tre punti”

E’ uno dei giovani terzini su cui punta il Piacenza di mister Arnaldo Franzini. Bergamasco, classe 2001, Davide Zappella è stato titolare nelle prime due uscite stagionali contro Arzignano e Modena. “Quella di sabato al 94′ è stata una grande vittoria dopo una partita sofferta – commenta – ci darà la carica in vista della grande sfida di domenica a Trieste: loro sono una squadra forte, giocheremo in uno stadio prestigioso, ma non ci faremo intimorire. Il nostro obiettivo, sono come sempre, sono i tre punti“.

Qualche critica è arrivata per il gioco delle prime due gare: “Stiamo lavorando per migliorare: lo staff è eccezionale, la squadra forte, l’ambiente è caldo. C’è tutto per fare molto bene”.

